DÖKÜM-SAÇIM RESTORASYON MU OLUR?

Güzelyurt’taki Ay Mamas Kilisesi restore ediliyor ancak restorasyonda kullanılan taşların orta yerde gelişigüzel bırakılması tepkileri de beraberinde getiriyor:

Güren TİLKİ

Güzelyurt’ta bulunan ve Rumlar açısından büyük öneme sahip olan Ay Mamas Kilisesi’nin restorasyon çalışmaları devam ederken, burayı ziyaret eden turistler gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor.

Kilisenin tamiratı sırasında kullanılan taşların çevreye gelişigüzel atıl halde bırakıldığını ve turistlere de tehlike arz ettiğini ifade eden vatandaşlar, bu konuda yetkililerin önlem almasını istedi.

Tadilat süresince taşların çevrede atıl kaldığını, özellikle de hafta sonları görevli biri olmamasından dolayı tepkilerinin daha da arttığını anlatan vatandaşlar, bazı turistlerin bu görüntüleri fotoğrafladığını söyleyerek “böyle döküm saçım restorasyon mu olur?” diye sordu.

Kıbrıs