SAHTE KAZACILARA TUTUKLAMA!

Lefkoşa- Dikmen yolunda düzmece kaza yaparak sigorta şirketini dolandırmak istedikleri ileri sürülen 5 kişinin planını, Lefkoşa Trafik Tahkikat Şubesi Amirliği ekibinin titiz çalışması bozdu. Aralarında kaportacı ve bir de çekicinin bulunduğu şahısların, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor. Bu arada, söz konusu şahısların daha önce benzer olaylara karışıp karışmadığı bilinmezken akıllara “Sahte kaza çetesi mi türedi?” sorusunu getirdi. İlk önce şoförlerin değiştirildiği tespit edildi Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saat 01.30’da meydana geldi. Lefkoşa Trafik Tahkikat Şubesi Amirliği ekibi, kaza ihbarı üzerine Lefkoşa- Dikmen yoluna giderek olay yerinde incelemelerde bulundu. Trafik Tahkikat Şubesi ekibi, yaptığı incelemelerde kazanın söz konusu güzergahta gerçekleşmediğinden şüphelenmesi üzerine soruşturmasını derinleştirdi. Polis, yaklaşık 10 saat süren tahkikatın ardından ilk önce şoförlerin değiştirildiğini ardından da kazanın söz konusu yerde gerçekleşmediğini tespit etti. Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, “sigorta şirketini dolandırmak kasti ile önceden aralarında anlaşan A.Ç. (E-42), Y.E.K. (E-24), M.K. (E-41), M.K. (E-45) ve M.Ç.’nin (E-21), iki aracı birbirine vurup kaza yapmış gibi gösterip olay yerine gelen polislere kaza yaptıkları hususunda yalan beyanda bulundukları tespit edildi” ifadelerine yer verdi.

MHA



