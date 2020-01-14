TARLADA BALIK AVLADILAR!
Bu kez de Dörtyol'u balıklar bastı!
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Gazimağusa'ya bağlı Dörtyol köyündeki barajda yetişen balıklar tarlaları bastı.
Güney’de Atalasa Barajı aşırı yağışlardan dolayı taştı. Taşmanın etkisiyle birçok balık Kanlıdere’ye geçti.
Kanlıdere’yi takip eden balıklar Gazimağusa’nın Dörtyol köyüne kadar ulaştı.
Balıkların Dörtyol köyüne gelmesiyle tarlalar balıklarla doldu. Vatandaşlar da ağlarıyla tarlada balıkları tuttular.
Etiketler : Dörtyol köyü, baraj, balık, tarla
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