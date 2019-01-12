Güney Kıbrıs’ta bir iş adamını öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle Rum Polisi tarafından aranan ve Mağusa’da tespit edilerek tutuklanan zanlı Iosif Iosif’in ardından zanlı Iosif’e yataklık yaptığı iddiasıyla 2 kişi daha tutuklandı.

Yeni Bakış Gazetesinden Gamze Pir Baykur’un haberine göre; Güney Kıbrıs’ta iş adamı Nicos Rodotheou’yu öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle Rum Polisi tarafından aranan ve önceki gün Mağusa’da kalmakta olduğu apartman dairesinde 2 adet tabanca ve 100 adet canlı mermi ile tespit edilerek tutuklanan zanlı Iosif Iosif’in ardından, zanlı Iosif’e yataklık yaptığı ileri sürülen 2 kişi daha tutuklandı. Zanlı Iosif Iosif ve suç ortakları olduğu iddia edilen Cengiz Yakupoğulları ile Hüseyin İbrahim dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Dün “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma”, “Sahte belge düzenleme”, “Başkasının kimliğine bürünme” ve “Muhaceret yasasına aykırı hareket” suçlarıyla ilgili olarak mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Iosif’in tutukluluk süresi 7 gün daha uzatılırken, “Feri fail” suçlamasıyla mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Cengiz Yakupoğulları ve Hüseyin İbrahim aleyhine ise 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Zanlı Iosif, 2 kişi tarafından sahte pasaportla KKTC’ye geçirildi

Meselenin tahkikat memuru, 9 Ocak 2019 tarihinde Bilgi Değişim Ofisinden alınan yazı ışığında Güney Kıbrıs’ta “Katle teşebbüs”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma” suçları ile ilgili olarak zanlı Iosif Iosif’in arandığını ve konu kişinin KKTC’de olduğunun öğrenildiğini belirtti. Alınan bilgi ışığında yapılan araştırmada zanlı Iosif Iosif’in Mağusa’da Gülseren bölgesinde bir apartman dairesinde kaldığının tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, aynı gün konu eve gidilerek zanlı Iosif’in tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, konu evde yapılan aramada ise 2 adet 9 mm çapında tabanca, içerisinde toplam 15 adet 9 mm çapında canlı mermi olan 2 adet şarjör ve 2 kutu içerisinde toplam 85 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunduğunu açıkladı.

Tahkikat memuru, ayrıca konu evde sahte olduğundan şüphe edilen Nicholas Nikalou adına düzenlenen ve üzerinde zanlı Iosif’in resmi bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti Kimliği bulunduğunu da belirtti.

Zanlı Iosif’in, 10 Ocak 2019 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 1 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatan tahkikat memuru, zanlı Iosif’in aynı gün gönüllü ifade verdiğini söyledi. Tahkikat memuru, zanlı Iosif’in, vermiş olduğu gönüllü ifadesinde 8 Aralık 2018 tarihinde Güney Kıbrıs’ta tanımadığı 2 kişi tarafından Akyar Kara Giriş Kapısı’na getirildiğini, burada aracı süren şoförün başkasına ait sahte bir pasaportla kedisine giriş işlemi yaparak KKTC’ye geçtiğini, KKTC’ye geçtikten sonra zanlı Cengiz Yakupoğulları ile aranmakta olan ve şuan yurt dışında bulunan bir şahsın kendisini alarak tespit edildiği eve yerleştirildiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Zanlı Yakupoğulları ile İbrahim, zanlı Iosif’i eve yerleştirdi

Tahkikat memuru, yapılan araştırmada 13 Aralık 2018 tarihinde zanlı Iosif Iosif’in, zanlı Cengiz Yakupoğulları ve Hüseyin İbrahim tarafından konu eve yerleştirildiğini ve burada saklanmasına yardımcı olduklarının tespit edildiğini açıkladı.

Aynı gün zanlı Yakupoğulları’nın tespit edilerek tutuklandığını söyleyen tahkikat memuru, zanlı Hüseyin İbrahim’in ise 11 Ocak 2019 tarihinde sabah saat 08:00’de polise gelerek teslim olduğunu açıkladı.

Tahkikat memuru, zanlı İbrahim’den yapılan ilk soruşturmada, zanlı Iosif’i tanıdığını, zanlı Iosif’in yaklaşık 3 hafta önce kendisini arayarak kuzey’de kalmak için bir yer istediğini söylediğini ve bu nedenle kendisini konu eve yerleştirdiğini beyan ettiğini söyledi.

Tahkikat devam ediyor

Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın geniş çaplı devam ettiğini ifade ederek, incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 1 kişinin arandığını, zanlıların telefonlarının incelemesinin devam ettiğini ve telefon dökümlerinin beklendiğini söyledi.

Zanlı Iosif’in tasarrufunda bulunan tabancaların ise balistik inceleme ve parmak izi incelemesi için PGM’ye gönderildiğini ifade eden tahkikat memuru, inceleme raporlarının henüz temin edilemediğini de belirtti. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlı Iosif Iosif’in 7 gün süreyle daha, zanlı Cengiz Yakupoğulları ile Hüseyin İbrahim’in ise 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Iosif Iosif’in 7 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına, zanlı Cengiz Yakupoğulları ile Hüseyin İbrahim’in ise 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.