SAHTELEDİĞİ EVRAĞI TEDAVÜLE SÜRDÜ TUTUKLANDI
Sahtelediği evrağı tedavüle sürdü tutuklandı
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Lefkoşa’da B.M.S.B. (E-23) adlı bir kişi geçen yıl Kasım ayında önceden sahtelediği bir üniversiteye ait okul diploması ve transkripleri, onaylatmak amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi
B.M.S.B adlı şahıs dün Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalıştığı esnada tutuklandı.
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