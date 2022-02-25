Salı ve çarşamba sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Şubat – 4 Mart tarihlerini içeren hava tahmin raporuna göre, önümüzdeki salı ve çarşamba günü ülkede sağanak bekleniyor.

Raporun kapsadığı günlerde bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı öngörülüyor.

Buna göre yarın hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, pazar parçalı ve çok bulutlu, pazartesi ise az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak.

Salı ve çarşamba, parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Haftaya perşembe ve cuma ise hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Bu dönemde en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 15- 18 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.