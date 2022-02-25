Bu yolu kullanacak olan sürücüler dikkat!
Meydana gelen trafik kazası nedeniyle bu güzergahı kullanacak olan sürücüleri, yavaş ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Girne-Lefkoşa ana yolunun Boğaz mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle Girne’den Lefkoşa yönüne giden sürücülere uyarı yapıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Girne’den Lefkoşa yönüne doğru giden sürücüler için ulaşımın St. Hilarion kavşağından itibaren Boğazköy eski yolu üzerinden sağlandığını duyuruldu.
Polis, bu güzergahı kullanacak olan sürücüleri, yavaş ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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