Samsung saatlere iPhone desteği geldi!
iPhone kullananların uzun zamandır beklediği adım nihayet atıldı. Samsung'un akıllı saatleri Galaxy Gear S2, Gear S3 artık App Store'dan indirilecek bir uygulama sayesinde iPhone'larla da sorunsuz çalışacak.
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Samsung, Gear S ve Gear Fit adını verdiği 2 yeni uygulamasını App Store üzerinden, iPhone kullanıcılarına sundu. Eğer siz de Gear S2, Gear S3 veya Gear Fit 2 cihazlarından birine sahipseniz ve bu cihazları iPhone'unuzla kullanmak için sabırsızlanıyorsanız, App Store'dan ihtiyacınız olan uygulamayı indirin ve cihazınızı, iPhone'unuzla, uygulama aracılığı ile eşleştirin. Ancak unutmayın; eşleştirmenin başarılı olması için, telefonunuzun sıfırlanması gerekecek.
Galaxy Gear S serisi saatler için 'Galaxy Gear S' uygulamasını, Galaxy Gear Fit serisi için ise 'Samsung Gear Fit' uygulamasını App Store üzerinden indirmeniz gerekiyor.
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Etiketler : Galaxy Gear S, Gear Fit, Samsung, App Store, iPhone
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