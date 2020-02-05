SANER'DEN İMAR PLANI AÇIKLAMASI

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele İmar Planı’na ilişkin partisine yönelik eleştirileri yanıtladı.

Parti olarak ülkenin şekillenmesinin ancak imar planı ile olacağını düşündüklerini belirten Saner, İmar planının başlangıç sürecinde Muhalefette olduklarını ancak imar planına olan inançları ve yaptıkları olumlu muhalefet sayesinde ilk kez ülkede süreli bir emirname yayınlanmasının önünü açtıklarını anımsattı…

Saner, Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı ile ilgili sürece; çağdaş şehircilik parametrelerini karşılamaması, toplumsal mutabakatın sağlanmaması, takip edilmesi gereken hukuki sürecin doğru takip edilmemesi nedeniyle onay vermediklerini ifade etti…

İmar planında sadece İskele bölgesinde bulunan bir bölge üzerinden tartışmalar yaratmasının düşündürücü olduğunu ifade eden Saner, Şehir Plancıları Odasının da sadece o bölge üzerinde yapılması tasarlanan projeler üzerinden dava açmasının toplum tarafından da iyi okunmasını istedi…

Saner, “Alt yapı sorunlarına çözüm üreten, tarihi, kültürel değerlere sahip çıkan, sürdürülebilir bir ekonomi yaratan bir imar planı için varız. Buna katkı sağlamaya dün olduğu gibi bugün de hazırız” dedi…

Şehir Plancıları Odası’nın yayınlanan iki emirnameyle ilgili ara emri aldığını belirten Saner, “Bir mimar ve siyasetçi olarak bu noktada şunu çok net ifade etmek isterim ki 23 bin konuta naylon proje nitelendirmesi yapan Şehir Plancıları Odası’na Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar odaları Birliği’nin tarafından henüz yanıt verilmemiş olmasını hayretle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.

Saner, Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, Makine Mühendisleri Odalarının Şehir Plancıları Odası’nın yaptıklarını görmezden gelmesinin Kıbrıs Türk mühendis ve Mimar Odaları Birliği için ciddi bir sorun olduğuna ve sorgulanması gerektiğine işaret etti.

“Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği bir tepki ortaya koyacaksa bu tepkinin hedefi UBP’ye değil Şehir Plancıları Odası olmalıdır” diyen Saner, İmar Planı ile ilgili olarak ortaya çıkan durumun hukuki olduğunu ifade etti…

Bu konuda UBP’ye saldırılmasının gerçeklerle bağdaşmadığını belirten Saner, “Ancak biz, doğru yapılmış bir İmar Planı’ndan yanayız Bunun için, herkesle işbirliği yapabilir, tüm ilgililerle diyaloğa girebiliriz” vurgusu yaptı…