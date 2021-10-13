Saner:En erken zamanda erken seçime gidilmesi gerekiyor
Saner:En erken zamanda erken seçime gidilmesi gerekiyor
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Başbakan Ersan Saner, UBP-DP-Koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu.
Saner, Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinden sonra basına yaptığı açıklamada "Hükümetin daha fazla sürdürülebilir olmadığını gözlemlediğimden az önce istifamı sundum. En erken zamanda erken seçime gidilmesi gerekiyor." dedi
BRTK
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