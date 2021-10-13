Girne’de elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekelerinden yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Girne’nin bazı bölgelerine 4 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) açıklamasına göre, 11.00-15.00 saatleri arasında Girne Mete Adanır Caddesi, Girne Tenis Kortları Bölgesi, Lemar Zeytinlik (Eski Astro) ve Kuriş Apartmanları Bölgesi, Kaşkar Court Bölgesi, Jasmine Court Hotel ve Civarı ile Mavi Kordon Apartmanları bölgelerinde kesinti olacak.