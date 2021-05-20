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Saner:Geçiş noktaları henüz açılmayacak

Saner:Geçiş noktaları henüz açılmayacak

Saner:Geçiş noktaları henüz açılmayacak

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Başbakan Ersan Saner, BRT’de canlı yayında yaptığı açıklamada geçiş noktalarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Saner, geçiş noktalarının henüz açılmayacağını, Güney Kıbrıs’ta vakaların azalması durumunda tüm sınır kapılarını açmaya hazır olduklarını vurguladı.

Saner “Güneyin kırmızıdan turuncuya düşmesini bekliyoruz. Turuncu kategoriye düşer düşmez kapıları açmaya hazırız.” dedi 

BRTK

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