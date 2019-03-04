"SANKİ MEYVE SEBZE DEĞİL DE ALTIN ALIYORUZ"

Yeni Bakış'tan Süreyya Özdemir'in haberine göre; Lefkoşa Otobüs Terminali’ne her hafta kurulan halk pazarında vatandaşlar, meyve ve sebze fiyatlarının pahalılığına dikkat çekerken, esnaf ise, alanın sular altında kalmasından mağdur olduğunu belirtti. “Pazar yerimiz yağmur başladıktan sonra göle dönüşüyor.” diyen esnaf, bu şartlar altında çalışmaktan ciddi anlamda rahatsız olduğunu ifade etti.

Bir türlü yeni pazar yerine geçmediklerini belirten esnaf, “Her pazar aynı sorunları yaşamaktan yana yorgunuz” dedi.

Salatalığın kilosu 8-9 TL

Lefkoşa’da kurulan halk pazarına bu hafta yağışlardan dolayı vatandaşın talebi az oldu. Hayat pahalılığı karşısında alım güçlerinin düştüğünü ifade eden vatandaşlar, “Özellikle son aylarda artan fiyatlar nedeniyle pazardan alışveriş yapmak bizler için lükse giriyor” dediler.

Bu hafta pazar tezgâhlarında soğanın kilosu 5 TL’den satılırken; salatalığın kilosu 8 TL, tatlı biberin kilosu ise 7 TL’den alıcısıyla buluştu.

Taze baklanın kilosu 15 TL

Bu hafta patatesin kilosu 7 TL’den alıcısıyla buluştu. Bezelyenin kilosu ve taze baklanın kilosu 15 TL’den satılırken, taze asma yaprağının kilosu ise yine 15 TL’den alıcısıyla buluştu.

Acı biberin kilosu 20 TL

Domatesin kilosu 8 TL’den tezgahlarda yerini alırken, sarmanın kilosu 6 TL’den satıldı. Diğer sebzeler ise şu şekilde tezgahlarda yer aldı;

Patlıcan:…………............ 13 TL

Maydanoz:..................... 2 TL

Marul: .2 TL

Kereviz: 3 TL

Turp: 3 TL

Pırasa: 3 TL

Acı biber: 20 TL

Hostes: 15 TL

Enginar: 4 adet 10 TL

Muzun kilosu 9TL

Lefkoşa otobüs terminali’nde tezgâhlarda yer alan meyvelerin fiyatları ise şu şekilde oluştu:

Mandalina: 5 TL

Elma: 10 TL

Armut: 10 TL

Ananas: 15 TL

Yer elması: 10 TL