Telefon kullanımı arttıkça ebeveynlerin sinir ve stresi de artıyor

Bir araştırmaya göre akıllı telefonlarında çok fazla zaman harcayan anne ve babaların kötü ebeveyn olma olasılıkları daha yüksek.

Kanada’daki Waterloo Üniversitesi’nde yapılan araştırma, stresli bir aile ortamı olanların genellikle rahatlamak için sosyal medyaya yöneldiğini, ancak bu durumun onların daha fazla sinirlenip bağırmalarına neden olacağını buldu.

Daily Mail’de yayınlanan habere göre, araştırmada, beş ila on dokuz yaşları arasında en az iki çocuğu olan 549 yetişkine dijital medya kullanımı, ruh sağlığı ve ebeveynlik uygulamaları hakkında sorular soruldu.

KISIR DÖNGÜ OLUŞUYOR

Sonuçlar, ebeveynlerin aileleriyle vakit geçirmemek için sosyal medyayı giderek daha fazla kullandıklarını ve böylece ebeveynliklerinin daha da kötüleştiğini ortaya koydu.

Böylece daha yüksek düzeyde strese sahip ebeveynlerin rahatlamak için cihazlarına yönelmesi ve stres düzeylerinin bununla beraber tekrar artmasına sebep olan bir kısır döngü yaratıldı.

Bununla birlikte, tüm ebeveynlerin sosyal medya kullanımı olumsuz değildi ve araştırmacılar, sosyal medyanın arkadaşlıkları sürdürerek kaygı ve depresyonu azaltabileceğini de buldu.

Araştırmanın başındaki isim Jasmine Zhang, Computers in Human Behaviour dergisine, “Aile medyası ortamı büyümeye ve daha belirgin hale gelmeye devam ediyor.”

“İleriye dönük olarak, dijital medyanın nüanslarını göz önünde bulundurmak önemlidir, çünkü bazı davranışlar sağlıkla, diğerleri ise sıkıntıyla ilişkilidir” dedi.

sözcü.com.tr