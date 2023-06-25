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Seçime katılım oranının ülke genelinde yüzde 30.58

Seçime katılım oranının ülke genelinde yüzde 30.58

Şefik, bu ölçüde düşük bir katılım oranı hatırlamadığını belirtti.

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YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, KKTC'deki ara seçime katılım oranının ülke genelinde yüzde 30.58 olduğunu açıkladı. Şefik, bu ölçüde düşük bir katılım oranı hatırlamadığını belirtti.

Katılım Lefkoşa'da yüzde 27.8, Gazimağusa'da 25.78, Girne'de yüzde 27.60, Güzelyurt'da 30.90, İskele'de yüzde 32.73 ve Lefke yüzde 38.69. olarak gerçekleşti.

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