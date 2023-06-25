Mülke tecavüz ve zarar
Mülke tecavüz ve zarar
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Mülke tecavüz ve zarar
Meriç’te başkasına ait arpa ekili tarlaya sahibinden izin almaksızın 150 adet küçükbaş hayvanı otlatarak, mülke zarar veren H.H.B.(E-58) tutuklandı.
Polis açıklamasına göre, H.H.B. dün gece saat 22.00 sıralarında Çömlekçi Çiftliği tarımsal arazi içerisinde kendi sorumluluğunda bulunan hayvanları Hüseyin Gürşan’a ait tarlaya koydu.
Soruşturma devam ediyor.
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