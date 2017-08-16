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SEDA SAYAN'A ESKİ SEVGİLİ ŞOKU!

SEDA SAYAN'A ESKİ SEVGİLİ ŞOKU!

Seda Sayan'a eski sevgili şoku!

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6 yıl aşk yaşadığı Seda Sayan'dan 5 ay önce ayrılan Erkan Çelik yeni sevgilisi Tuğba Olcay ile fotoğrafını paylaştı.

Seda Sayan'dan 5 ay önce ayrılan Erkan Çelik yeni sevgilisi Tuğba Olcay ile fotoğrafını paylaştı.
 
"Bir tek gülüşüne bin şiir yazdım" dedi. Çelik'in kız arkadaşı Seda Sayan'a benzetildi. Sayan'ın ismi ise galerici Murat Karabova ile anılmıştı.
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