SEDA SAYAN'A ESKİ SEVGİLİ ŞOKU!

6 yıl aşk yaşadığı Seda Sayan'dan 5 ay önce ayrılan Erkan Çelik yeni sevgilisi Tuğba Olcay ile fotoğrafını paylaştı.

Seda Sayan'dan 5 ay önce ayrılan Erkan Çelik yeni sevgilisi Tuğba Olcay ile fotoğrafını paylaştı.