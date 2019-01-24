SEKİZ GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK Lefkoşa’da babasını bıcakla yaralayan ve cezai ehliyeti olup olmadığı araştırılan zanlı Raif Koçin aleyhindeki soruşturma sürüyor. Zanlı bu bağlamda 8 gün daha tutuklu kalacak. A+ A-

Star Kıbrıs Gazetesinde yer alan habere göre; Lefkoşa’da babasını bıcakla yaralayan ve cezai ehliyeti olup olmadığı araştırılan zanlı Raif Koçin aleyhindeki soruşturma sürüyor. Zanlı bu bağlamda 8 gün daha tutuklu kalacak.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Necip Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Taşlı zanlının “Ağır Yaralama, Ciddi Darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 17 Ocak 2019 tarihinde saat 16.45 raddelerinde Lefkoşa'da Kızılay bölgesindeki ikametgahında elinde bulundurduğu siyah saplı 7.5 cm ağız uzunluğu 18 cm toplam uzunluğu olan bıçak ile ikametgahın banyosu içerisinde duş almakta olan babası Kemal Korçin'in sağ omuz ön yüzüne ve ardindan göğsüne batırıp ağır yaralanmasına neden olduktan sonra bıçağın ucu kırılması üzerine, bu kez yüzüne gelişi güzel yumruk vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi. Polis memuru Necip Taşlı müşteki Kemal Koçin’nin geçtiğimiz gün Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde yapılan tetkiklerde cezayi ehliyeti olup olmadığının tespit edilemediğini belirterek 8 gün daha hastahanede kontrol maksatlı tutuklu kalmasını talep etti. Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı yaptıklarından dolayı ve yaşadığı bu hayattan ötürü öüzrdilediğini ve bütün bu olayla hastahaneye gittiğim için olur direk hapis gitsem benim için daha iyi olur dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının cezai ehliyeti olup olmadığının araştırılması için 8 gün süre ile hastahanede tutuklu kalmasına emir verdi.