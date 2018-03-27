"SEN İŞİNE BAK, HERKESİN EKMEĞİYLE UĞRAŞMA!"

Akıncılar’dan bir üretici, ülkeye haftada 10 tona yakın canlı hayvan, kaçak et ve domuz eti ile ayda yaklaşık 2 tona yakın süt tozu geçirildiğini iddia etti. Üretici yetkililerin bilmelerine karşın büyük paralar dönen bu olaylara müdahale etmediğini ileri sürdü.

Deniz ABİDİN

Ülkenin ciddi sorunları arasında yer alan kaçak et konusunda, gazetemize ulaşan Akıncılar Köyü’nden bir üretici, ülkeye haftada 10 tona yakın canlı hayvan, kaçak et ve domuz eti ile ayda yaklaşık 2 tona yakın süt tozu geçirildiğini iddia ederek, kaçakçılığın devlet eliyle yapıldığını ileri sürdü.

Söz konusu üretici, yaklaşık 10 gün önce Tarım Bakanlığı Özel Kalem Müdürü’ne konuyu ihbar ettiğini anımsatarak, kendisine ihbarının doğru olduğunu yetkililerin de bildiğini ve kendisine bir şey yapmaya çalışacaklarını söylediklerini kaydetti. Söz konusu üretici, Akıncılar’da üretici olanların hayvanlarını kasaba satacakları zaman ilk önce Veteriner Dairesi’ne müracaat ettiklerini belirterek, dairenin de personelini göndererek, kuzuların kulaklarına mühür vurulduğunu kaydetti.

“Rüşvet karşılığında mühür vuruyorlar”

Mühür vurulmayan bir hayvanın kaçak anlamına geldiğini ifade eden üretici, salhaneye gidildiğinde kuzuların kulaklarının koparıldığını ve kimin ne kadar kuzu getirdiğinin belirlendiğini kaydetti. Akıncılar’da 100 tane koyunu olan bazı üreticilerin kesilmek üzere bir yılda bin 500 adet salhaneye hayvan verdiğine dikkat çeken üretici, Veteriner Dairesi’nde bu işi yapan bir grup memur olduğunu ifade etti. Kaynak, bazı üreticilerin Güney’den kaçak olduğunu bilmesine rağmen hayvanların kulaklarına rüşvet karşılığında mühür vurdurttuğunu savundu.

“Devlet eliyle canlı hayvan kaçakçılığı var”

Söz konusu üretici açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Adam var haftada iki kez ya da ayda beş defa Akıncılar’a gelerek hayvanların kulaklarına mühür vurur. 150 hayvanı olan bir hayvancının nasıl olur da bir yılda 2 bin tane hayvan keser diye Veteriner Dairesi’ne sordum. Bana güldüler. Demek ki siz bazı kişilerin kaçak hayvan ülkeye getirmesine göz yumuyorsunuz. Bazı personeller rüşvet alarak kaçak hayvanların kulaklarına mühür vuruyorlar. Biz bunları biliyoruz. Demek ki devlet eliyle canlı hayvan kaçakçılığı var.”

“Bazı polis komutanları da göz yumuyor”

Canlı hayvanla birlikte yaklaşık 10 tona yakın kaçak etin de Güney’den ülkeye kaçak olarak girdiğini belirten üretici, bu kişilerin arkasında ise, bazı polis komutanlarının da olduğunu iddia etti. Üretici, bazı şahısların ise, 3 buçuk Euro’ya Güney’den inek eti aldığını ve vatandaşa dana eti diye satıldığını belirterek, hatta dana eti içine domuz eti de katılarak vatandaşa satıldığını iddia etti.

“Eskimiş domuz etlerini kaçak olarak getiriyorlar”

Söz konusu üretici, şu ifadeleri kullandı: “Bu konuyu bir üretici olarak çok iyi biliyorum. Güney’de bunların belli yerleri var. Eskimiş olan domuzlar var. Rum tarafında bu domuzları kesip kedilere köpeklere yedirirler. Bunların ağırlığı aşağı yukarı 120 kilodur. Bu kartlaşmış domuzları 70 Euro’ya satın alıyorlar. Domuzları kesmeden önce Güney’de boyunlarına bıçak vurarak öldürüyorlar. Öldürdükten bir saat sonra kesiyorlar, parçalara ayırıyorlar. Bu işlemi yapma sebepleri, beyaz olan domuz eti, bir saat sonra kesildiğinde kan dolaşımı olması ve etin kırmızıya dönüşmesidir. Domuz olduğu anlaşılmasın diye bu işlemi yaparlar. Domuz etlerini Akıncılar’dan geçirerek belirli yerlere satarlar. Restoranlara, kasaplara satarlar. Kasaplar da pastırmalarda belli başlı şeylerde kullanırlar.”

“Ortada büyük bir rant dönüyor”

Ortada büyük bir rant döndüğünü ifade eden üretici, Veteriner Dairesi’nde kaçak ete ve hayvana göz yuman bir çete olduğunu ve Tarım Bakanlığı’nın ve polisin bu konuda derhal önlem alması gerektiğini belirtti.

“Vatandaş şikayetçiyse polise gitsin’ dediler”

“Orada sadece bir karakol ve Ercan’ın yoluda oradan geçiyor. Polis orayı bir kontrol etse her hafta yapılan bu kaçakçılığı zaten önlemiş olacak” diyen üretici, “10 gün önce ihbarda bulundum. Tarım Bakanlığı Özel Kalem Müdürü bana, ispat edebilir misin diye sordu. Ben de kendisine evrakların kendi ellerinde olduğunu söyledim. Canlı hayvan geçişinin bu şekilde olduğunu ifade ettim. Gerekirse yüz yüze de anlatabileceğimi söyledim. Bana verilen yanıt, ‘Eğer ki vatandaş şikayetçiyse polise gitsin’ şeklinde oldu. 10 gün geçmesine rağmen ne arayan oldu, ne de soran. Bu kaçakçılık Veteriner Dairesi aracılığıyla yapılmaktadır. Ortada büyük bir rant vardır. Devlet de bu işin içindedir” diye konuştu.

"Sen işine bak, herkesin ekmeğiyle uğraşma"

Söz konusu üretici sözlerini şöyle sürdürdü: “Adam var kaçakçılıktan tutuklanır. Bölge amiri var ve oğlu avukattır. Oğlunu avukat olarak koyar ve kaçakçıyı savunur. Biz bu gibi olaylara da şahit olduk. Bu söylediklerimi ben Değirmenlik Karakoluna da bildirdim. Ancak oradan da sonuç alamadım. İlgili kişi bana ‘Sen işine bak, herkesin ekmeğiyle uğraşma’ dedi. Bu işten demek ki polis de rant sağlar ve göz yumar.”

“2 tona yakın süt tozu kaçakçılığı yapılıyor”

Akıncılarlı üretici, kaçak hayvan ve et yanında, Güney’den ülkeye kaçak yolla ayda yaklaşık 2 tona yakın süt tozu da geçirildiğini savunarak, “Sütler bizde çok hafiftir. Süt tozu katıldığı zaman özellikle yoğurt yapımında sıkılık görevi yapar. Süt tozu satışı bizde yasaktır. Bazı üreticiler buna başvuruyor. Kaçak olarak aldıkları süt tozlarının hammaddesini yoğurt ve hellim yapımında kullanıyorlar. Bunlar denetlensin” diye konuştu.

“Bakanlık denetim yapacak mı?”

Üretici, Veteriner Dairesi’nin bu tür olaylara karşı denetleme yapması gerektiğini belirterek, “Daire Rum tarafından Kuzey’e geçen kaçak hayvanlara mühür vurup vurmadığını araştırmalı, nasıl olur da 100 tane koyunu olan bir adam yılda salhaneye bin tane koyun verebilir, yetkililer bunu açıklasın” dedi.

“İhbarda bulunuyorum, Tarım Bakanlığı ve Polisi göreve çağırıyorum”

Gazetemiz aracılığıyla ihbarda bulunmak istediğini ifade eden söz konusu kaynak, gerek polis gerekse Tarım Bakanlığı’ndan yetkililere bilgi vermeye hazır olduğunu, özellikle bayatlamış domuzların nasıl Kuzey’e geçirildiklerini, yetkilileri gerekirse Rum tarafına götürerek ispatlayabileceğini kaydetti.

“Devlet isterse önleyebilir”

Üretici, “Bu işte büyük paralar dönmektedir. Ülkede yıllardır kaçak et konusu gündem oluyor. Devlet isterse ülkedeki kaçak et sorununu önleyebilir. Akıncılar, Değirmenlik Karakoluna bağlıdır. Akıncılar’da iki polis memuru var. Bu işte büyük rantlar sağlanıyor. Buradan ihbarda bulunuyorum, araştırılsın” diye konuştu.

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