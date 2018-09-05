SERDAR DENKTAŞ, TARIM BAKANLIĞI'NDA!

Hayvan üreticileri Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapıyor. Zaman zaman gergin anların yaşadığı eylem devam ediyor.

Bu arada Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na giderek bir komite oluşturup, hayvancıların talep ve sıkıntılarıyla ilgili çalışma yapıyor.