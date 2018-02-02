Seren Serengil hapse girerken yeni aşkı elini bırakmadı!
Seren Serengil hapse girerken yeni aşkı elini bırakmadı!
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"Bana kadınlığımı hatırlattı." diyerek Yaşar İpek ile aşk yaşadığını duyuran Seren Serengil'i sevgilisi yalnız bırakmadı. Seren cezaevine giderken sevgilisi elini sımsıkı tuttu.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan açıklama yapan Seren Serengil "Bana kadınlığımı hatırlattı, arkamda dağ gibi durdu." diyerek Yaşar İpek ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Seren cezaevine giderken sevgilisi elinden sıkı sıkı tuttu.
SEVGİLİSİNİN ELİNİ TUTARAK DESTEK OLDU
Gülben Ergen hakkında konuşmama kararına uymayan Seren Serengil bugün cezaevine gönderildi. Seren cezaevine giderken sevgilisi de yanındaydı. Ekip otosunda Seren'in yanında oturan Yaşar İpek, sevgilisinin elini tutarak destek oldu.
Etiketler : Seren Serengil, Yaşar İpek, aşk
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