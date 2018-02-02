SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR!

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren bir haftalık sürede, bölge, genellikle Yüksek Basınç Sistemi ile periyodun ilk günü serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarından itibaren 3 gün sabah saatleri sis bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde yarın 17 – 20 derece, diğer günlerde ise 21– 24 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, yarın, Kuzey ve Batı, diğer günlerde ise Güney ve Doğu yönlerdenhafif zaman zaman orta kuvvette esecek.