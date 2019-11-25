SERİN VE NEMLİ HAVA ETKİLİ OLACAK!
Meteoroloji Dairesi açıkladı...
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.
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