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SERİN VE NEMLİ HAVA ETKİLİ OLACAK!

SERİN VE NEMLİ HAVA ETKİLİ OLACAK!

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılam açıklamaya göre bugün; Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek. 

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