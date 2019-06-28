Serpil Doğulu ile kez konuştu

Beren Saat'in 26 Şubat'ta Instagram sayfasında yaptığı paylaşım Kenan Doğulu ile evliliğindeki sorunları gün yüzüne çıkarmış, çiftin boşanacağı iddiası gündeme gelmişti.

Beren Saat'in 26 Şubat'ta Instagram sayfasında yaptığı paylaşım Kenan Doğulu ile evliliğindeki sorunları gün yüzüne çıkarmış, çiftin boşanacağı iddiası gündeme gelmişti.

Kenan Doğulu dün gece Harbiye'de konser verdi. Seyirciler arasında Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu da vardı. Anne Doğulu, Kenan-Beren ilişkisiyle ilgili soruları yanıtladı...

"Oğlumu hiçbir zaman yalnız bırakmam. en çok 'Bugünüm sensiz geçti' şarkısını seviyorum. Babası için yazmıştı onu... Sahne performansı muhteşem, üstüne adam tanımıyorum. Bütün popçuları seviyorum ama o benim oğlum. Beren ile Kenan ayrı değiller. Her şey yolunda. Herkes işinde gücünde..."