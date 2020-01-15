SEVTAP TABAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!
Acı kayıp...
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Haspolat'ta önceki Pazar günü evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 65 yaşındaki Sevtap Tabak dün son yolculuğuna uğurlandı.
Sevtap Tabak, Doğancı Camii’nde düzenlenen cenaze töreni sonrası Doğancı mezarlığına defnedildi. Sevtap Tabak, Afrika gazetesi direktörü Ali Osman Tabak’ın eşiydi.
Etiketler : Sevtap Tabak, vefat, cenaze
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