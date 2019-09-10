SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ KURŞUNLANDI!

İskele'de dün saat 21:30 sıralarında, 41 yaşındaki Soykan Allahkerim, kullanımında bulunan araç ile seyir halinde bulunduğu sırada meçhul bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu sol kolundan yaralandı. Olayda yaralanan Soykan Allahkerim, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.