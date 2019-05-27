SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ YANDI!
Karaoğlanoğlu’nda araç yangını!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 15:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Ali Pelevi yönetiminde seyir halinde bulunan ZGP 345 plakalı salon araçta muhtemelen yıpranmış benzin hortumundan makine üzerine akan benzinin alev alması sonucu çıkan yangın neticesinde araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Karaoğlanoğlu, araç yangını, Ali Pelevi
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