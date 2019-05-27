DOLARDA DALGALANMA!

Dolar - euro kaç TL? 27 Mayıs 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ABD, İngiltere ve Avrupa başta olmak üzere birçok küresel piyasanın bugün resmi tatil nedeniyle kapalı olması nedeniyle döviz piyasasında hacimlerin düşük kalması bekleniyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 6,07 civarında seyrediyor.



Küresel piyasalarda dolar cuma günü değer yitirmiş ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde olumlu bir hava yaşanmıştı.



Euro/TL de 6,80 seviyesinde hareket ediyor.



ABD ile ilişkiler ve devam eden seçim süreci yanı sıra ABD-Çin ticaret savaşları konusu da piyasalarda yakından takip ediliyor.