Şeyma Subaşı 'barışalım' diyen Ahmet Hakan'a cevap verdi!

Şeyma Subaşı’nın verdiği bir röportaj sonrasında Ahmet Hakan Subaşı’nın cümlelerini tiye almış ve ikili arasında bir kavga patlak vermişti. Geçtiğimiz günlerde “Barışmak İstiyorum” yazısında Şubaşı’ya zeytin dalı uzatan Ahmet Hakan’a Şeyma Subaşı Instagram hesabından cevap verdi.

Ahmet Hakan ele aldığı yazıda “İdeoloji tartışması yapmadık. Felsefi bir ihtilafa düşmedik. Siyasi tartışmaya bile girmedik. Bu kavga ne diye? Gel barışalım Şeyma!” yazan Ahmet Hakan’a Şeyma Subaşı nasıl bir cevap verecek merak konusu olmuştu. Subaşı ise instagram hesabından Ahmet Hakan'a yanıt verdi.

İNSTAGRAM HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI