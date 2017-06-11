ŞEYMA SUBAŞI GELİNLİK PROVALARINA BAŞLADI

Geçen günlerde düğünü için davetiye listesini hazırlayan Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı şimdi de gelinlik provalarına başladı.

Acun Ilıcalı'yla aşk yaşayan ve bu ilişkiden 4 yaşında Melisa adında bir kızı bulunan Şeyma Subaşı, geçen ay Instagram hesabında evlenme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Eylül ayında Fransa'da evlenecekleri öğrenilen çift düğün hazırlıklarına başladı.

Daha önce davetli listesini hazırlarken bir fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı şimdi de gelinlik modelleri seçmeye başladı.

PROVALARA BAŞLADI

Bir süredir Miami'de olan Şeyma Subaşı, yakın arkadaşlarıyla birlikte New York'a giderek buradaki gelinlik modellerini inceledi.

Şeyma Subaşı aralarında Burcu Esmersoy'unda bulunduğu bu fotoğrafı Instagram hesabından 'Deneme 123456789' yazdı.