12 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün iş hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerindeki değişken koşullar sizi yorabilir. Otorite olan kişilerle iletişiminize dikkat etmeniz de fayda var. İkili ilişkilerinizde geçmişte kalan konular gündeme gelebilir. Çatışmalara karşı dikkatli olmalısınız. İşlerinizde büyüme kaydetmek isteyebilirsiniz

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün ilgilendiğiniz konularda farkındalığınızı geliştirebilirsiniz. Gün içinde keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla farklı iletişim yolları kurabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha fazla anlatma isteği içinde olabilirsiniz. Planlarınızda değişiklikler olabilir. Yabancılarla ilişkilerinizi geliştirmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Gün içinde ortaklı konularda sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Endişe duyduğunuz konularla ilgili yüzleşme yaşayacağınız zamanlar var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Finansal konularda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Planlarınızda değişiklikler olabilir. Aşkta çatışmalı durumlar yaşanabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Tepkisel durumlara karşı kendinizi korumak isteyebilirsiniz. Uyum arayışında olacağınız zamanlar var. Duygusal olarak yıprandığınızı hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili farklı çıkış yolları arayabilirsiniz. Gün içinde eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Yabancılarla ilgili işler gündeme gelebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konulara daha ciddi yaklaşmanız gerekebilir. Sizi yoran koşullar daha fazla gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda olumlu gelişmeler olabilir. Uğraştığınız konularda karar almak durumda kalabilirsiniz. Revizyon gerektiren konularla ilgilenebilirsiniz. İlişkilerinizde temkinli olmanızda fayda var.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara daha bireysel davranabilirsiniz. Gün içinde düşünceleriniz değişim içinde olabilir. İlişkilerinizdeki farklılıklar gözünüze gelebilir. Duygusal paylaşımlarınız sizi zorlayabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapmak isteyebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Ailenizle ilgili konularda daha fazla çaba sarf etmeniz gereken zamanlar içinde olabilirsiniz. Geçmişe ait mesellerle ilgilenmeniz gerekebilir. Güven hissettiğiniz yerlerde olmak size iyi gelecektir. Ev hayatınızla ilgili işlerde bugün sonuca varabilirsiniz. Aşk hayatınızda karmaşık durumlar oluşabilir. İşlerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün sosyal çevrenizdekilerle iletişim içinde olabilirsiniz. Uğraştığınız konularla ilgili yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu zamanlar olacaktır. Geçmişte kalan ilişkilerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Akademik konularla ilgili gelişmeler gündeme gelebilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün bütçenizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Finansal konularda değişiklik ve yenilenmeye gidebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi iş konusunda kullanmak isteyeceksiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha ciddi düşünmeniz gereken bir gündesiniz. Değiştirmeniz gereken konular önünüze çıkabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi daha çok meşgul edebilir. Gün içinde bedensel konuları ihmal etmemeye çalışın. Sorumlu olduğunuz işlerinizi toparlamak için fırsat bulabileceksiniz. Olayları büyütmemeye özen gösterin. Değişken koşullara ayak uydurmalısınız.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün bilemediğiniz konulardan dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda gizli kalmış olaylara denk gelebilirsiniz. Kabullenme içine gireceğiniz zamanlar olabilir. Yeniden harekete geçmek durumunda kalabilirsiniz. Gün içinde yapılan planlarda değişiklik olabilir. Duygusal tepkilerinizi kontrol etmeye çalışın.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Gelecek beklentilerinizle ilgili konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Sosyal konularda aktif olacağınız zamanlar içindesiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle istediğiniz değişimi sağlayabilirsiniz. Uğraştığınız konularla ilgili düşüncelerinizi rahatça ifade edebileceksiniz. Aşkta yorucu koşullar olabilir.