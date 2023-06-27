Şeytan taşlamada atılan taşlar nereye gidiyor?

İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadeti yerine getirilirken Müslümanlar Küçük Cemre, Orta Cemre ve Akabe Cemresi denen yerlere ufak taşlar fırlatıyor.

Şeytan taşlama denen bu ritüelde küçük şeytan, orta şeytan ve büyük şeytan diye de bilinen yerlere atılan çakıl taşlarına ne oluyor?

Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı, dün yayımladığı yazıda bu soruyu cevapladı.

Hac ibadetini yerine getiren kişiler, küçük çakılları Mina’da ya da Müzdelife’de topluyor. Hac mevsiminde kullanılan çakıl taşlarının toplam birkaç ton ağırlığa ulaştığı tahmin ediliyor.

Taşlar atıldıktan sonra birkaç aşamadan geçiyor.

Taşlama yürüyüşünün yer aldığı bölgedeki Cemerat Köprüsü’nün dibine düşen taşlar, bant sistemiyle üç farklı havuzda toplanıyor. Çakıllar bu esnada yabancı maddelerden ve tozdan arınması için elekten geçiriliyor. Taşlara su da tutuluyor. Yabancı maddelerin filtrelenip ayrılmasında sensörlerden de yararlanılıyor. Taşlar daha sonra depolanıyor.

Bakanlık şu ifadeyi kullandı:

Kalıcı bir taşıma mekanizması olmasaydı, çakıl taşlarının birikmesiyle bir dağ meydana gelebilir. Otomatik kaldırma sistemi, taşların köprünün bodrum tesislerinde depolanmasını hızlandırmada hayati bir rol oynuyor.

Sosyal medyada geçmişte bu taşların paketlenip hacılara satıldığı iddiası ortaya atılmıştı. Doğrulama platformu Doğruluk Payı, üç sene önceki araştırmasında bu iddianın asılsız olduğunu ortaya koymuştu:

Konuyla ilgili yapılan araştırmada Hac’da şeytan taşlamak için kullanılan taşların bir tesiste paketlenip hacılara 7’şerli olarak 3 dolardan satıldığına dair hiçbir kanıt bulunamadı... Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan rehbere göre şeytan taşlamada kullanılan taşların belirlenen alanlardan toplanması gerekiyor. Bunun dışında hacıların taşları almak zorunda bırakıldığına dair birinci elden bir tanıklığaysa ulaşılamıyor.

Şeytan taşlama nedir?

Şeytan Taşlama, Hz. İbrahim'in şeytanı kovmak amacıyla ona taş fırlatmasını sembolize ediyor.

Hac mevsiminde Mina'da Kurban Bayramı’nın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde şeytan taşlanıyor.

Üç günün sonunda hac görevi sona eriyor.

Independent Türkçe, Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı, Doğruluk Payı