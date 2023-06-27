Kahvaltıda bunu sakın tüketmeyin! Kansere sebep oluyor

Kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biridir. Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için mutlaka güne kahvaltı yaparak başlamanız gerekir. Ancak kahvaltı listenizi tamamen sağlıklı besinlerden oluşturmanız gerekir. Güne daha dinç, dinamik ve güçlü bir şekilde devam edebilmek için kahvaltıda tükettiğiniz her besin çok büyük önem taşıyor. Ancak bazen çok lezzetli olduğu için tüketmekten vazgeçmediğiniz besinler sağlığınız için ciddi bir tehdit oluşturabilir.

Genellikle her insan güne daha enerjik ve zinde başlayabilmek için kahvaltı yapmayı tercih eder. Uzmanların geneli kahvaltının en önemli öğünlerden biri olduğunu söylüyor. Ancak sağlıklı bir ömür sürmek için kahvaltıda tükettiğiniz besinleri özenle seçmeniz gerekiyor.

Bazı besinler çok fazla tüketildiğinde ya da doğru tüketilmediğinde sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor. Özellikle sindirim sistemini bozabiliyor. Hatta kalp hastalıkları, kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Kahvaltı sofranızda asla bulunmaması gereken besinleri Posta.com.tr okurları için derledik.

DOMATES

Domates C vitamini ve diğer birçok besin maddesini içinde barındırır. Fakat domates tanik asit içerdiğinden dolayı aç karnına yememelisiniz. Bu asit, midenizde bulunan ve genellikle ağrılı mide sorunlarına sebep olabilecek asit miktarında artışa neden olacaktır.

Bu sebeple, ülser gibi mide problemleriniz varsa, kendi iyiliğiniz için bu tür asitli yiyeceklerden uzak durmanız en faydalısıdır.

GAZLI İÇECEKLER

Pek çok insan günün herhangi bir saatinde alkolsüz içecekler içmenin uygun olduğunu düşünür. Fakat bu tavsiye edilmez. Alkolsüz içecekleri başka bir şey yemeden içtiğinizde mideniz oldukça şişebilir.

Daha da kötüsü ise, midenizdeki asit seviyesini yükseltebilirsiniz. Bunun uzun vadeli sonucu yemek borusu kanseridir. Midenizdeki asit seviyesi çok yüksek olduğunda erozyon da ortaya çıkabilir.

YAĞLI HAMUR İŞLERİ

Sabah erkenden çoğu insan kahvaltı sofrasındaki ilk gördüğü şeye uzanarak ağzına atıyor ve aceleyle evden çıkıyor. Atıştırmak için en kolay şeylerden biri, puf böreği gibi hızlı bir atıştırmalıktır. Sizi daha doygun hissettirseler de maalesef sağlığınız için oldukça kötü bir tercihtir.

BAHARATLI YİYECEKLER

Baharatlar yemeğinizin tadını ve kokusunu daha lezzetli hale getirir. Fakat sabah sabah, aç karnına hiç iyi bir tercih değildir. Bunun sebebi, daha sonra kramplara ve hatta asidik reaksiyonlara dönüşen mide tahrişine rahatlıkla sebep olmalarıdır.

ŞEKERLİ GIDALAR

Şekerin sindirimi çok basit olabilir, fakat aç karnına girdiğinde vücudunuzun kanınızda gerekli seviyelerini korumak için gereken insülini salgılamasını engeller.

Bu olduğunda, rahatlıkla göz sorunları yaşayabilirsiniz. Daha da kötüsü, tatlılar vücudunuzdaki asit ve alkali dengesini bozar. Bu sebeple, şeker hastalığınız varsa veya şeker hastalığına yakalanma riskiniz varsa, tatlılardan tamamen kaçının.

YOĞURT

Yoğurt, şüphesiz birçok sağlık yararına sahip olan birçok laktik asit bakterisi içerir. Bununla birlikte, midenizdeki asit miktarı sayesinde laktik asit aç karnına etkisiz hale gelir.

Bu, bu tür süt ürünlerinde bulunan laktik asit bakterilerini öldürür ve daha da fazla asitliğe yol açar. Bu sebeple, yoğurdunuzu tercihen iyi bir yemek yedikten bir veya iki saat sonra Yemeniz en iyisidir.

ARMUT

Armutlar çok miktarda ham lif içerir. Aç karnına yediğinizde, hassas mukoza zarlarına zarar verirsiniz. Bu da mide hastalıklarına yol açar. Bu sebeple, en azından yulaf ezmesi veya diğer tahıllar gibi bir şey yedikten sonra çift Yemeniz önerilir.

İŞLENMİŞ ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ

Salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş şarküteri ürünleri kalp sağlığını ciddi anlamda bozuyor. Şarküteri ürünlerinin büyük bir bölümü koruyuculuk sağlaması için sodyum nitrat içeriyor. İnsan vücudu için bir toksin olan nitrat, iç inflamasyonu arttırabiliyor. Ayrıca damar sertleşmesine sebep oluyor. Kalp krizini tetikleyebiliyor.

KETÇAP

Ketçap marketlerde en çok satılan ve severek tüketilen sosların başında geliyor. Özellikle patates kızartmasıyla çok fazla tüketilen ketçap vücudunuz için oldukça zararlı.

Uzmanlar, ketçaptaki sodyum oranının azımsanmayacak kadar yüksek olduğunu söylüyor. Sadece iki yemek kaşığı ketçapta 320 miligram sodyum bulunuyor. Bunun yanı sıra 2 yemek kaşığı ketçapta 8 gram şeker bulunuyor.

BARBEKÜ SOSU

Barbekü sosu da aynı ketçap gibi çok fazla tüketilen sosların başında geliyor. Tipik bir barbekü sosun birkaç kaşığında 310 miligram sodyum bulunuyor. Bu da kalp ve damar sağlığınız için risk oluşturuyor.

SOFRA TUZU

Tuz bir çok hastalığı tetikliyor. Kalp hastalığı da bunlardan biri. Bir sodyum kaynağı olan tuz tüketimi kalp ve damar sağlığını tamamen bozuyor. Damarların tıkanmasına sebep olabiliyor. Kalp sağlığını korumak için sofra tuzundan uzak durmanız öneriliyor.

MISIR GEVREKLERİ

Mısır gevrekleri özellikle pratik kahvaltı yapmak isteyenlerin vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Mısır gevrekleri yüksek şeker oranı sebebiyle sağlığınızı bozuyor. Mısır gevreği obezite, iltihaplanma, yüksek kolesterol ve diyabete zemin hazırlayan aynı zamanda kalp sağlığını tehdit eden bir besin olarak Amerikan Gıda Dairesi tarafından tasdik ediliyor.

PATATES KIZARTMASI

Bilimsel araştırmalar yüksek düzeyde kızarmış patates tüketiminin hem hipertansiyon hem de tip 2 diyabet riskini arttırdığını gösteriyor. Kızarmış patates içerdiği yüksek orandaki doymuş yağ nedeniyle kalp ve damar hastalıklarına zemin hazırlıyor.

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