SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sisttemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
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