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ŞİDDET TEHDİDİNDEN TUTUKLANDI, EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU!

ŞİDDET TEHDİDİNDEN TUTUKLANDI, EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU!

Lefkoşa'da şiddet ve uyuşturucu...

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Polis bültenine göre, Lefkoşa’da meydana gelen şiddet tehdidi meselesinden dolayı tutuklu bulunan H.B.’nin (E-31) kaldığı evde yapılan aramada, Hint keneviri türü uyuşturucu içerdiğine inanılan dört kök bitki bulunarak emare alındı.

 

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