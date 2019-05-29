ŞİDDET TEHDİDİNDEN TUTUKLANDI, EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU!
Lefkoşa'da şiddet ve uyuşturucu...
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Polis bültenine göre, Lefkoşa’da meydana gelen şiddet tehdidi meselesinden dolayı tutuklu bulunan H.B.’nin (E-31) kaldığı evde yapılan aramada, Hint keneviri türü uyuşturucu içerdiğine inanılan dört kök bitki bulunarak emare alındı.
Etiketler : şiddet tehdidi, tutuklanma, uyuşturucu
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