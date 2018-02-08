Sigortadan para almak için aracını kundakladı

Tepebaşında dün akşam kısmen yanmış olarak bir araç bulundu. Aracın sigortadan para almak için sahibi tarafından yakıldığı ortaya çıktı.

Tepebaşında dün akşam meydana gelen kundaklama ve kasti hasar olayı ile ilgili tutuklanan 2 zanlı bugün Girne Kaza mahkemesinde Yargıç huzuruna çıkarıldı.

Tahkikat sorumlusu Ahmet Gözütok mahkemede verdiği yeminli ifadede, dün akşam 22.30 sıralarında, Çamlıbel Tepebaşı yolunda kısmen yanmış KH 802 plakalı bir araç buluduğunu, yapılan araştırma sonucumda, kasti hasara uğratılan aracın sahibi Arif Kimyalar ve Mahmut Erpolat’ın tutuklandığını anlattı.

Tahkikat sorumlusu polis, Mahmut Erpolat’ın poliste verdiği gönüllü ifadede, aracı, sahibi Arif Kimyalar ile birlikte, sigortadan para almak için yaktıklaırnı itiraf ettiğini kaydetti. Polis memuru, zanlıların tutukluluk sürelerinin uzatılmasını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu da, meseleyle ilgili tahkikatın yeni başladığını belirterek, tahkikatın selameti için zanlılar aleyhine birer gün tutukluluk emri verdi.