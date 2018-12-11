Sigortalılara 13.Maaşları Cuma günü ödeniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, sigortalı emeklilerin maaşlarının 14 Aralık Cuma günü ödeneceğini açıkladı.

BRT Ana habere katılan Bakan Çeler, Cuma günü yaklaşık 37 bin kişinin ödeneceğini de söyledi.

Çeler “ Yaklaşık 37,000 Sigorta emeklisi ve Sosyal Sigortalar dairemizden yaşlılık malüllük ve ölüm aylığı alanlar ile iş kazasından dolayı gelir alan vatandaşlarımızın 13. Maaşlarını, söz verdiğimiz gibi Aralık ayının ilk yarısında, 14 Aralık Cuma günü ödüyoruz”ifadelerini de kullandı.