Sıla'nın 'Boş Ev' şarkısının sırrı çözüldü!

Sıla’nın, kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği Ahmet Kural ile ayrıyken ünlü oyuncu için yazdığı konuşulan ‘Boş Ev’ şarkısının sözleri dikkat çekti. Şarkıdaki ‘Canda kıyamet’ kısmı Okan Can Yantır’ı akıllara getirirken, ‘Kan dökülsün’ bölümleri ise gelecek kavganın habercisi gibiydi.

Sıla Gençoğlu ile 8 aylık aşkı bu yılın başında biten Ahmet Kural'ın, ilk ayrılık sebebini ifadesinde, "Sıla ile hayat görüşlerimizin farklı olması, arkadaşlarımı hor görmesi ve inançlarıma saygı duymaması" diye belirtti. Ünlü oyuncu, Sıla'nın kendisi için bir şarkı yaptığını ve bu sayede barıştıklarını itiraf etti.

Ahmet Kural'la ayrı oldukları dönemde Okan Can Yantır'la aşk yaşadığı konuşulan popçu, Kural için 'Boş Ev' şarkısını yazdı. Bu şarkıdaki 'Kan dökülsün, yettiyse ölünsün' sözleri, başarılı popçunun o dönemki psikolojini gözler önüne serdi.

İddiaya göre olay gecesi; Sıla, geçtiğimiz mart ayında görüntülendiği Okan Can Yantır'la aşk yaşadığını itiraf ettiği için Kural deliye döndü.

'BOŞ EV' ŞARKI SÖZLERİ

Kaderin şu yankısı

Uzatmadın bir yardım eli

Canda kıyamet yangın var

Şişe burada gece belli

Serçe gönlüm boynunu eğdi

Utanma ağla sesli sesli hal dökülsün

Kalp övünsün

Kan dökülsün

Yettiyse ölünsün.