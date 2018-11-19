Sıla'nın 'Boş Ev' şarkısının sırrı çözüldü!
Sıla'nın 'Boş Ev' şarkısının sırrı çözüldü!
Sıla’nın, kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği Ahmet Kural ile ayrıyken ünlü oyuncu için yazdığı konuşulan ‘Boş Ev’ şarkısının sözleri dikkat çekti. Şarkıdaki ‘Canda kıyamet’ kısmı Okan Can Yantır’ı akıllara getirirken, ‘Kan dökülsün’ bölümleri ise gelecek kavganın habercisi gibiydi.
Sıla Gençoğlu ile 8 aylık aşkı bu yılın başında biten Ahmet Kural'ın, ilk ayrılık sebebini ifadesinde, "Sıla ile hayat görüşlerimizin farklı olması, arkadaşlarımı hor görmesi ve inançlarıma saygı duymaması" diye belirtti. Ünlü oyuncu, Sıla'nın kendisi için bir şarkı yaptığını ve bu sayede barıştıklarını itiraf etti.
Ahmet Kural'la ayrı oldukları dönemde Okan Can Yantır'la aşk yaşadığı konuşulan popçu, Kural için 'Boş Ev' şarkısını yazdı. Bu şarkıdaki 'Kan dökülsün, yettiyse ölünsün' sözleri, başarılı popçunun o dönemki psikolojini gözler önüne serdi.
İddiaya göre olay gecesi; Sıla, geçtiğimiz mart ayında görüntülendiği Okan Can Yantır'la aşk yaşadığını itiraf ettiği için Kural deliye döndü.
'BOŞ EV' ŞARKI SÖZLERİ
Kaderin şu yankısı
Uzatmadın bir yardım eli
Canda kıyamet yangın var
Şişe burada gece belli
Serçe gönlüm boynunu eğdi
Utanma ağla sesli sesli hal dökülsün
Kalp övünsün
Kan dökülsün
Yettiyse ölünsün.
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