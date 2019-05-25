ŞİMŞEK, ÖZBAYIR'IN ADINI VERDİ!

Uyuşturucu Özbayır’ın çıktı

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da geçtiğimiz ay içerisinde 16 gr 180 mg ağırlığında uyuşturucu madde ile yakalanan Dilek Şimşek’in ardından Murat Özbayır da tutuklandı.

Mağusa’da geçtiğimiz ay içerisinde Mağusa Polis Müdürlüğü avlusu içerisinde çitlerin altına 16 gr 180 mg ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde atan Dilek Şimşek’in verdiği ifade ışığında konu uyuşturucu maddenin Murat Özbayır’a ait olduğu öğrenildi. Hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunan Dilek Şimşek’in verdiği ifade üzerine önceki gün Mağusa’da tespit edilerek tutuklanan zanlı Murat Özbayır, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Özbayır, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Dilek Şimşek ifade verdi, Murat Özbayır tutuklandı

Meselenin tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy, 22 Nisan 2019 tarihinde zanlı Murat Özbayır’ın, kullanımındaki kiralık araç ile Mağusa’da seyir halinde bulunduğu esnada Trafik Şubesi ekipleri tarafından kontrol için durdurulduğunu söyledi. Akabinde yapılan kontrolde zanlının ehliyetsiz araç kullandığının tespit edildiğini söyleyen Özdesoy, zanlı Özbayır ve yine araçta yolcu olarak bulunan Dilek Şimşek’in gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Mağusa Polis Müdürlüğüne getirildiklerini belirtti. Özdesoy, akabinde araçta yolcu olarak bulunan Dilek Şimşek’in, Mağusa Polis Müdürlüğü avlusuna girdiği esnada tasarrufunda bulunan 16 gr 180 mg Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi çitler altına attığı esnada trafik ekipleri tarafından tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak Dilek Şimşek’ten yapılan soruşturmada çitler altına atmış olduğu uyuşturucunun kendisine ait olduğunun tespit edildiğini belirten Özdesoy, Şimşek’in mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandığını ancak teminat şartlarını yerine getiremediği için hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiğini anımsattı. Özdesoy, yine mesele ile ilgili olarak Dilek Şimşek’in bir ifade vererek tasarrufunda bulunan ve çitler altına atmış olduğu 16 gr 180 mg ağırlığındaki uyuşturucu maddenin zanlı Murat Özbayır’a ait olduğunu ve tutması için kendisine zanlının verdiğinin tespit edildiğini açıklayarak, zanlı Özbayır’ın 23 Mayıs 2019 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

7 sabıkası var

Tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy, zanlı Murat Özbayır’ın birçok kez işlemiş olduğu uyuşturucu madde alma, verme, tasarruf ve ithal gibi suçlardan 7 tane sabıkası olduğunu ve bu suçlardan toplamda yaklaşık 5 yıl hapis cezası aldığını açıkladı. Özdesoy, yine zanlının bekleyen bir adet teminata bağlandığı uyuşturucu madde verme ve tasarruf meselesi ile ilgili olarak davasının da olduğunu belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden Özdesoy, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Murat Özbayır’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 10 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaşının 75’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.