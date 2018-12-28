Sinem Kobal’dan boşanma iddialarına cevap

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile boşanacaklarına dair iddiaları sosyal medyada yaptığı paylaşımla cevapladı.

Sinem Kobal ile yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu bundan 2 yıl önce dünyaevine girmişlerdi. İkilinin mutlu giden ilişkisinin bozulduğu ve boşanmayı düşündükleri iddia edilmişti. Sinem Kobal, boşanma iddialarına ilk kez sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla cevap verdi. Kobal, eşiyle teknede çekilen bir fotoğrafı #tbt etiketiyle paylaştı.

Fotoğrafa ‘Love’ (aşk) notunu da düşen Kobal, böylece boşanacakları yönündeki iddiaları da reddetmiş oldu.