Sivil Savunma Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’nda dekontaminasyon çalışmaları yaptı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Covid-19 virüsüne karşı tedbir amaçlı dekontaminasyon çalışmaları yapıldığını bildirdi.

Sivil Savunmadan verilen bilgiye göre, bu kapsamda, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde yapılan dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde devam eden dezenfekte çalışmalarına özel kıyafetli ekiplerle devam ediliyor” denildi.