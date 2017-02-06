Naomi Campbell yıllara meydan okuyor

Naomi Campbell, 25 yıl önceki fotoğrafını paylaştı ve yıllara meydan okuduğunu kanıtladı.

46 yaşındaki Naomi Campbell, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla yıllara meydan okuduğunu kanıtladı.

Gap markası için 25 yıl önce verdiği pozla, bu yıl verdiği pozu karşılaştıran Campbell’in sadece yaş aldığı görünüyor. Sosyal medyada yaklaşık 4 milyon takipçisi olan ünlü modelin fotoğrafına 100 binden fazla beğeni geldi.



