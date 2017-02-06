KARATAY'DAN EZBER BOZAN AÇIKLAMA!

Hafta içi her gün TV8,5’ta ekranlara gelen 'Özge Ulusoy ile Hayatın Renkleri' programının bugünkü konuğu Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.Canan Karatay’dı

Özge Ulusoy'un canlı yayın konuğu olan Canan karatay, doğru bilinen bir yanlışa vurgu yaptı.

Saat 16.00’dan sonra güneşe çıkılmaması gerektiğini belirten Karatay, "Senelerce 'koruma sürün' dendiği için güneşten fayda alamıyoruz. Dünyada hava kirliliği çok fazla. 'Saat 10.00’a kadar güneşlenin', 'Saat 17.00’den sonra güneşlenin' denildi. Bütün bunların hepsi aldatmacaydı, kandırmacaydı. Bunlar tehlikeli. Güneş ışığında iki türlü Ultraviyole vardır. Ultraviyole A ve Ultraviyole B. Ultraviyole A kanserojendir. Ultraviyole B'nin bize faydası olabilmesi için (gün ışığı vitaminidir) yazın gölgenizin en kısa olduğu zaman (12.13:00 civarı) vücudun 15-20 dakika alması lazım. Vücudun ihtiyacı budur" dedi.