Sobalar kuruldu, dumanlar boğdu

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, odun sobaları ve şömineler yandı. Ancak, bazı vatandaşların yakacak olarak plastik veya işlenmiş ahşap kullanması hava kirliliğini artırıyor.

Mustafa ÖZYAĞCI

Özellikle son yıllarda, kimilerinin ekonomik nedenlerle, kimilerinin de ‘daha iyi ısıttığı’ gerekçesiyle odun sobalarına yöneldiğini belirten vatandaşlar, buna bir de evlere yaptırılan şöminelerin eklendiğini ve böylece havaya salınan duman oranında da ciddi bir yoğunluk olduğunu ifade etti.

Duman ve ağır kokudan nefes alamadıklarını belirten vatandaşlar, bazı kişilerin plastik ve işlenmiş ahşap gibi yakılmaması gereken eşyaları yakacak olarak kullandığını söyleyerek, yetkililerin etkin denetimlerle bu sorunun önüne geçmesini istiyor.

Çevre Koruma Dairesi ile belediyenin kış aylarında denetimlerini artırmasını isteyen vatandaşlar, ısınmadan dolayı oluşan hava kirliliğinin çevreyi kirlettiği gibi, beraberinde birçok hastalığı da getirdiğini ifade etti.

Konuyla ilgili bilgi veren Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, “islilik ölçen cihazları” aldıklarını, ölçümler için bir ekip kurduklarını ve bu ekibin Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve Lefkoşa’da etkin denetimler yaptığını kaydetti.

Aktolgalı: Ekip kurduk, cihazlar alındı ve etkin denetimler başladı

Konuyla ilgili bilgi veren Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, “islilik ölçen cihazları” aldıklarını, ölçümler için bir ekip kurduklarını ve bu ekibin Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve Lefkoşa’da etkin denetimler yaptığını kaydetti.

Bölgelerde ciddi anlamda denetimlerin sıklaştırıldığının altını çizen Aktolgalı, kural dışı davranan vatandaşların ilk olarak uyardıklarını, bu uyarıları dikkate almayanlara daha sonra gereken cezaların kesildiğini söyledi.

Normal odunların yakılmasında herhangi bir sakınca olmadığını belirten Aktolgalı, ancak boyalı ya da vernikli palet ve sanayi malzemelerinin “islilik” seviyesi yüksek olduğundan kullanılmalarının sakıncalı olduğunu söyledi.

Kıbrıs