Soğuk hava etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Dairesi’nin 15 – 21 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz genellikle alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olacak…

Hava,; yarın parçalı bulutlu, sabah saatleri sağanak yağmurlu olacak. Yarın dağlık kesimlere karla karışık yağmur yağması da bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 13 – 15 derece, yarın ve pazartesi günü ise 10-12 derece dolaylarında seyredecek…

Rüzgar, periyodun ilk yarısı kuzeyli, ikinci yarısında ise güneyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, akşam saatleri ve yarın kuzeydoğudan kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek…