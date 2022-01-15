Korkunç! Covid o evrede bebekler için 4 kat daha ölümcül

Araştırmalara göre Covid-19’un hamileliğin son döneminde bebekler için daha ölümcül olduğu ortaya çıktı

dinburg Üniversitesi bilim insanları tarafından hamileler üzerinde yapılan araştırmaya göre, Covid-19 virüsünün bulaşma zamanı, bebeklerin sağlığı üzerinde önemli rol oynuyor.

Araştırmacılar, İskoçya'da Aralık 2020'den Ekim 2021'e kadar 87 bin hamile üzerinde 11 ay boyunca yapılan gözlemlerde ortaya çıkan verileri analiz etti. Analizde doğuma yakın süreçte Covid-19 bulaşan kadınların bebeklerinin, hamileliğin başlangıcında virüs bulaşan veya hiç bulaşmayan kadınlara göre daha fazla komplikasyona maruz kaldığı tespit edildi.

BEBEK ÖLÜM RİSKİ 4 KAT DAHA FAZLA

Tahmini doğum tarihinden 28 gün veya daha kısa bir süre önce Covid-19 bulaşan kadınlarda prematüre doğum ya da bebek ölümü riski neredeyse 4 kat daha fazla gerçekleşti.

Genel popülasyonda prematüre doğum yüzdesi 8 iken bu oran annelerine Covid-19 bulaştıktan sonraki 28 gün içinde doğan bebeklerde yüzde 17 oldu.

Gebeliğin sonlarına doğru Covid-19 bulaşan annelerde bebeğin ölümü riski binde 23 olurken Covid-19'a hiç maruz kalmamış ya da gebeliğin başlangıcında bu virüsü kapan hamilelerde bebek ölümü binde 6 olarak kayıtlara geçti.

AŞILILAR HAMİLELİKLERİNİ DAHA AZ RİSKLE GEÇİRİYOR

Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada aşılıların hamileliklerini daha az riskle geçirdiği ifade edildi.

Araştırmacılar, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatan ya da yoğun bakıma alınan hamilelerin yüzde 98’inin aşısız olduğunu aktardı.

Habertürk