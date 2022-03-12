Soğuk hava sürüyor

Bölgemizde, soğuk hava kütlesi etkisini sürdürüyor...

Sağanak geçişlerin de yaşandığı bölgemizde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 7 ile 10 derece altında iç kesimlerde ve sahillerde 10-13 derece dolaylarında seyrediyor.

Soğuk havayla birlikte Beşparmaklara dün gece ve bu sabahın erken saatlerinde yeniden kar yağdı, dağlar beyaza büründü.

Karın güzelliğini görmek isteyeler Beşparmak dağlarında karın keyfini çıkardı, en çok da çocuklar. Soğuk hava yaklaşık bir hafta -10 gün boyunca etkili olacak.

Önümüzdeki üç gün iç kesimlerde don olayı da bekleniyor.

BRTK