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SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK!

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK!

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı zamanla çok bulutlu yer yer hafif yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek. 

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