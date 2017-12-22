ŞOK BASKIN!

Topçuköy’de bir eve operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, 300 gram hintkeneviri ile bir miktar kokain ele geçirdi, 4 kişiyi tutukladı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Topçuköy’de, aldığı bir ihbar üzerine operasyon düzenleyen narkotik polisi, 300 gram hintkeneviri ile bir gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu madde ile bağlantısı olduğunu ileri sürülen Ergün Onarılmış, Burak Ergin, Vustal Ergün ve Beyit İnanç isimli zanlılar gözaltına alındı. Polis, zanlıları dün tutukluluk istemi ile İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkardı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek zanlılar hakkında tutukluluk talep etti.

Balkonda zula yapmışlar

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Özdesoy, 20 Aralık 2017 tarihinde, zanlı Ergün Onarılmış’ın, Topçuköy’de bulunan ikametgahına operasyon düzenlendiğini ve Onarılmış’ın yanı sıra zanlı Burak Ergin ile zanlı Vuslat Ergün’ün ikametgah içerisinde, zanlı Beyit İnanç’ın ise ikametgahın karşısında tespit edildiğini söyledi.

Ev içerisinde yapılan arama sonucunda, oturma odasında bulunan masa üzerinde bir gram kokain, balkon kısmında ise 2 ayrı poşet içerisinde 300 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını anlatan Özdesoy, yine aynı yerde sarı bir paket içerisinde bir gram hintkeneviri bulduklarını söyledi.

Onarılmış, suçu kabul etti

Soruşturma kapsamında zanlı Ergün Onarılmış’ın gönüllü ifade vererek 300 gram uyuşturucu maddeyi kabul ettiğini belirten Özdesoy, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek, mahkemeden süre talep etti.

Vuslat Ergün seçim çalışması yapıyormuş

Zanlı avukatları Kaan Özanıl ile Batur Sağlamer, tutukluluk talebine itiraz etmedi. Avukat Batur Sağlamer, zanlı Vuslat Ergün’ün, İskele’ye seçim çalışması çerçevesinde gittiğini, operasyonun yapıldığı evde ise zanlı Burak Ergin vasıtası ile bulunduğunu ve ev sahibini hiç tanımadığını öne sürdü.

Sağlamer, zanlı Beyit İnanç’ın ise evin içerisine dahi girmediğini ileri sürerek, müvekkillerinin mesele ile bağlantıları olmadığını savundu. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında bir gün tutukluluk emri verdi.

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